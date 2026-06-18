Netanyahu'nun, İran-ABD mutabakatına bağlı olmayacaklarını Trump'a ilettiği iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in, ABD ile İran arasında varılan mutabakata "bağlı olmayacağını" ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi.

CNN'e konuşan ismi verilmeyen İsrailli yetkili, mutabakat kapsamında devam eden 60 günlük müzakere sürecini etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerinde baskı kurmak amacıyla sağ eğilimli medya figürleri ve kendisine yakın senatörleri kullanarak nihai mutabakatı etkilemeye çalıştığını iddia etti.

Netanyahu'nun, ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma olmayacağını ve İran'ın nükleer programına yönelik kısıtlamaları gerçekten kabul etmeyeceğini değerlendirdiğini belirten yetkili, Netanyahu'nun ayrıca Trump'a, İsrail'in anlaşma hükümlerine bağlı olmadığını ilettiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.