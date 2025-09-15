Haberler

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki Filistinlilerin sürgün planı ve Batı Şeria'nın ilhakı gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Rubio ile görüştüğü belirtildi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu ile Rubio arasındaki görüşmenin 3 saat sürmesinin planlandığı ifade edildi.

Netanyahu ile Rubio'nun görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze kentini işgal ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere sürgün planının gündemde olduğu sürece denk gelen Rubio'nun ziyaretinde birçok konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Yerel basına göre, Netanyahu-Rubio görüşmesinde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısı, Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı gibi konular ele alınacak.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
