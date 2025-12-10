Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim 2023'te çok büyük bir başarısızlık yaşadıklarını söyledi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği saldırıda yaşanan büyük başarısızlığın kapsamlı bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti. Eleştirilerin hedefi olurken, devlet araştırma komisyonu kurulmasına karşı çıkmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın düzenlediği saldırıda büyük bir başarısızlık yaşadıklarını ve bu başarısızlıkta payı olan herkesin incelenmesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen "Siber Haftası" konferansında bir konuşma yaptı.

Muhalefetin yoğun talebine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlar hakkında devlet araştırma komisyonu kurulmasını kabul etmeyen ve bu başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmediği için eleştirilen Netanyahu, "Burada, herkesi incelemeyi gerektiren büyük bir başarısızlık yaşandı. Bu, yalnızca bir tarafa ya da diğer tarafa yönelik olmayan geniş bir ulusal inceleme komisyonu ile mümkün olabilir. Burada eleştiriden muafiyet olmayacak." diye konuştu.

Netanyahu, siyasi, askeri ve güvenlik kadrosu da dahil olmak üzere bu başarısızlıkta payı olan herkesin incelenmesi gerektiğini savundu.

ABD'de de benzer bir olayın yaşandığını ve 11 Eylül sonrasında yarısı Cumhuriyetçilerden, yarısı Demokratlardan oluşan bir komisyon kurulduğunu kaydeden Netanyahu, İsrail'de de aynı şeyi yapacaklarını ve kimsenin eleştiriden muaf olmayacağını ileri sürdü.

Netanyahu, sorumluluk üstlenmekten kaçmakla suçlanmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma komisyonu kurulmasından kaçınmıştı.

Söz konusu dönemde İsrail'de görevde olan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü gibi isimler geçen 2 yıl içerisinde görevlerinden ayrılırken Netanyahu, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmekten kaçmakla suçlanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geniş yetkilere sahip bir devlet komisyonu kurulması gerektiğine hükmetmiş, Netanyahu ise buna karşı çıkmıştı.

İsrail'de eski İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 başarısızlığının araştırılması için komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
