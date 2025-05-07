Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Kızılırmak'ta Görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta doğa fotoğrafçısı Ahmet Çelik, Kızılırmak Nehri'nde nesli tehdit altında olan su samurunu görüntülemeyi başardı. Doğa ile iç içe bir alanda gerçekleşen bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

SİVAS - Nesli tehdit altında olan su samuru, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta görüntülendi. Su samurunu tesadüfen fark eden doğa amatör fotoğrafçısı Ahmet Çelik, o anları saniye saniye kaydetti.

Sivas'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru, İmranlı ilçesinden doğarak Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülendi. Kuş gözlemi için Kızılırmak kıyısına giden amatör doğa fotoğrafçısı Ahmet Çelik, dinlenmek için bir köşeye oturdu. Irmağa doğru baktığı esnada suyun ilerisinde bir hareketlilik olduğunu gören Çelik, dikkatlice baktığında ırmağın içinde bir su samuru olduğun fark etti. Büyük bir heyecan ile fotoğraf makinesine sarılan Çelik, su samurunu görüntülemeye başladı. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan amatör doğa fotoğrafçısı, yoğun ilgi gördü.

"İlk başta balık sandım"

Ahmet Çelik, su samurlarını büyük bir heyecan ile görüntülediğini ifade ederek, "Bu alana kuş gözlemlemeye geliyorum ve asıl niyetim kuş fotoğrafı çekmekti. Açıkçası Sivas'ta bu bölgede kuş popülasyonu çok fazla. Nisan ve Mayıs ayları gibi bu popülasyon daha da fazla artıyor. Kuşları çektikten sonra biraz dinlenmek için köşeye oturmuştum. Daha sonrasında yaklaşık 5-6 metre ileride suyun kenar kısmında bir şey gördüm ve ilk başta balık sandım. Su samuru olduğunu anlayınca heyecanla kameramı çıkarttım. Birkaç video ve görüntü aldım. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu alanın Sivas için ve yaban hayatı için önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tarihi bir köprü var ve burası doğayla birleşiyor. Özellikle bu dönemde burada kuş gözlemi ve vahşi hayvan gözlemi yapılabilir. Yeni bir kuş gördüğümde de aynı heyecan yaşıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış

Karşınıza çıkarsa dikkat! Şehir giriş çıkışlarında kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.