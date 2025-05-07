Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Kızılırmak'ta Görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

SİVAS - Nesli tehdit altında olan su samuru, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta görüntülendi. Su samurunu tesadüfen fark eden doğa amatör fotoğrafçısı Ahmet Çelik, o anları saniye saniye kaydetti.

Sivas'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru, İmranlı ilçesinden doğarak Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülendi. Kuş gözlemi için Kızılırmak kıyısına giden amatör doğa fotoğrafçısı Ahmet Çelik, dinlenmek için bir köşeye oturdu. Irmağa doğru baktığı esnada suyun ilerisinde bir hareketlilik olduğunu gören Çelik, dikkatlice baktığında ırmağın içinde bir su samuru olduğun fark etti. Büyük bir heyecan ile fotoğraf makinesine sarılan Çelik, su samurunu görüntülemeye başladı. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan amatör doğa fotoğrafçısı, yoğun ilgi gördü.

"İlk başta balık sandım"

Ahmet Çelik, su samurlarını büyük bir heyecan ile görüntülediğini ifade ederek, "Bu alana kuş gözlemlemeye geliyorum ve asıl niyetim kuş fotoğrafı çekmekti. Açıkçası Sivas'ta bu bölgede kuş popülasyonu çok fazla. Nisan ve Mayıs ayları gibi bu popülasyon daha da fazla artıyor. Kuşları çektikten sonra biraz dinlenmek için köşeye oturmuştum. Daha sonrasında yaklaşık 5-6 metre ileride suyun kenar kısmında bir şey gördüm ve ilk başta balık sandım. Su samuru olduğunu anlayınca heyecanla kameramı çıkarttım. Birkaç video ve görüntü aldım. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu alanın Sivas için ve yaban hayatı için önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tarihi bir köprü var ve burası doğayla birleşiyor. Özellikle bu dönemde burada kuş gözlemi ve vahşi hayvan gözlemi yapılabilir. Yeni bir kuş gördüğümde de aynı heyecan yaşıyorum" dedi.