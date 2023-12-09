Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri kent merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

Görüntü Tunceli'den! Nesli tükenmekte olan hayvan şehre kadar indi

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, Tunceli'de şehir merkezini mesken tuttu. Sürü halinde Çemişgezek ilçesinde gezen dağ keçileri, ağaç dallarındaki yaprakları yedi.

Vatandaşlar, uzun zamandır dağ keçilerinin kentte olduğunu ve buraya sık gelip gittiklerini belirterek, hayvanlara karışmadıklarını söyledi.