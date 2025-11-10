Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak, Hakkari'de Görüntülendi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde yol yapım çalışmalarında görevli olan operatör Orhan Yıldız, iş makinesiyle çalıştığı sırada yol kenarında bir hareket fark etti. Yaklaştığında bir vaşakla karşılaşan Yıldız, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra vaşak, yavaş adımlarla gözden kayboldu.