Nesli tükenme tehlikesi altındaki çakal tarlada görüntülendi

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'deki tarlada, nesli tükenme tehdidi altındaki çakal görüntülendi.

Sultanköy'de traktörüyle tarlasını süren çiftçi, çevrede dolaşan çakalı fark etti. Yiyecek aramak için tarlaya geldiği değerlendirilen çakal, çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre tarlada dolaşan çakal, daha sonra kayboldu. Nesli tükenmekte olan çakal türünün, Edirne'de nadir görüldüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı