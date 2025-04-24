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Nesli Tehlike Altındaki Bozkır Turnaları Sivas'ta Görüntülendi

Nesli Tehlike Altındaki Bozkır Turnaları Sivas'ta Görüntülendi
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Cumhurbaşkanlığınca koruma altına alınan Hafik Gölü çevresinde nesli tehlike altında olan iki bozkır turnası yiyecek ararken görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, turnaların izlenmesi amacıyla uydu verici takıldığını belirtti.

Nesli tehlike altındaki bozkır turnaları, Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nün etrafında gezinen nesli tehlike altındaki iki turna, bir süre yiyecek aradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
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