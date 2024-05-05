Nesli Tehdit Altında Olan Sarı Benekli Semender Hilal Beldesinde Görüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Yağışın etkili olduğu beldede Yıldız Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.