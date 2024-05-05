Üye Girişi
Haberler

Nesli Tehdit Altında Olan Sarı Benekli Semender Hilal Beldesinde Görüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde, nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. Yağışın etkili olduğu beldede, korumada öncelikli türlerden olan semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Yağışın etkili olduğu beldede Yıldız Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

Uludere Şırnak Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title