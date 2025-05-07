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Nesli Koruma Altındaki Kızıl Şahin Yavrusu Son Anda Kurtarıldı

Nesli Koruma Altındaki Kızıl Şahin Yavrusu Son Anda Kurtarıldı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir işçinin dikkati sayesinde nesli tehdit altındaki kızıl şahin yavrusu kurtarıldı. Taş ocağında yapılan çalışmalarda, yuvada iki yavru tespit edildi, biri sağ olan yavru koruma altına alındı.

Kızıl Şahin yavrusu son anda kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde nesli koruma altındaki kızıl şahin yavrusu, duyarlı bir işçinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Akçadağ Karapınar Tavşantepe mevkiinde yaşanan olayda, taş ocağında patlatma hazırlıkları yapılırken, iş makinesi operatörü Erdal Şahin kızıl şahin yavrusunu fark etti. Yuvada yapılan incelemede nesli tehdit altında olan yırtıcı kuş türlerinden biri olan Kızıl Şahin'e ait biri sağ, diğeri telef olmuş iki yavru bulunurken, çalışmalara ara verildi.

Durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ile itfaiye ekiplerine bildirilirken, sağ olan yavru, ekipler tarafından özenle yuvadan alınarak koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Güncel
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