Nepal'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

KATMANDU, 23 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in orta kesimindeki Dhading bölgesinde bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kazada 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, otobüste bulunan bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiği, yaralanan bir Çin vatandaşının ise yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Yerel yetkililerinin bildirdiğine göre Pokhara'dan başkent Katmandu'ya gitmekte olan otobüs pazartesi günü erken saatlerde karayolundan çıkarak nehre yuvarlandı. Otobüste 45 yolcu bulunuyordu.

