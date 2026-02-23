Nepal'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 19'a Yükseldi
Nepal'in Dhading bölgesinde bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne devrilmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazada bir Çin vatandaşının da yaşamını yitirdiği bildirildi.
KATMANDU, 23 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in orta kesimindeki Dhading bölgesinde bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kazada 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, otobüste bulunan bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiği, yaralanan bir Çin vatandaşının ise yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Yerel yetkililerinin bildirdiğine göre Pokhara'dan başkent Katmandu'ya gitmekte olan otobüs pazartesi günü erken saatlerde karayolundan çıkarak nehre yuvarlandı. Otobüste 45 yolcu bulunuyordu.