Nepal'de Teej Festivali: Kadınlar Eşleri İçin Dua Etti

KATMANDU, 27 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda kutlanan Teej Festivali'nde evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri için oruç tutup dua ederken, bekar kadınlar ise ideal eşlerle evlenebilmek için dua ediyor.