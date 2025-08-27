Nepal'de Teej Festivali: Kadınlar Eşleri İçin Dua Etti
KATMANDU, 27 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda kutlanan Teej Festivali'nde evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri için oruç tutup dua ederken, bekar kadınlar ise ideal eşlerle evlenebilmek için dua ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel