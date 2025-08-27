Nepal'de Teej Festivali: Kadınlar Eşleri İçin Dua Etti

Nepal'de Teej Festivali: Kadınlar Eşleri İçin Dua Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda düzenlenen Teej Festivali'nde, evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri için oruç tutarak dua ettiler. Bekar kadınlar ise ideal eşler bulmak için dualar etti.

KATMANDU, 27 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda kutlanan Teej Festivali'nde evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri için oruç tutup dua ederken, bekar kadınlar ise ideal eşlerle evlenebilmek için dua ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Batshuayi Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig devlerinde oynayan Batshuayi bakın nereye gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.