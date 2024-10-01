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Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 217 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 217 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 217'ye yükseldi. Hükümet, yardım çalışmalarını başlatırken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Nepal hükümeti, afetler nedeniyle bölgede mahsur kalan veya evlerini kaybeden vatandaşlara yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 217'ye yükseldiğini, 143 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede kayıp 28 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel

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