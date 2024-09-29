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Nepal'de şiddetli yağışlar 100 can aldı

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Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti. Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi. Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Nepal'de şiddetli yağışlar 100 can aldı
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel

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