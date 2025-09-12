Nepal'de Protestolar Korkunç Bir Boyut Aldı: 30 Ölü

KATMANDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da, protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için mum yakan insanlar, 11 Eylül 2025.

Nepal Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, başkent Katmandu ve ülkenin diğer bölgelerinde pazartesi ve salı günleri başlayan barışçıl protestoların daha sonra çatışmalara dönüştüğünü, çarşamba gününe kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.000'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Salı günkü protestolarda, cumhurbaşkanı ve başbakanın konutları da dahil olmak üzere önemli devlet binaları ateşe verildi.

Polisin açıklamasına göre, protestolar sırasında ülke genelinde toplam 13.572 mahkum hapishanelerden firar etti. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)