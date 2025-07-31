Nepal'de Muson Mevsimi Sonucu 43 Kişi Hayatını Kaybetti

KATMANDU, 31 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'de mayıs ayı sonunda başlayan muson mevsiminden bu yana meydana gelen afetlerde 43 kişi hayatını kaybederken, 116 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının tetiklediği 569 afet sonucu 16 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

15 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı sel felaketi en ölümcül afet olurken, onu 14 can kaybı ve 95 yaralanmaya yol açan yıldırım düşmesi takip etti. Heyelan ise 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Açıklamada bu yılki can kaybının geçen yıla göre daha düşük olduğu vurgulandı. Geçen yıl musonun başlamasından sonraki iki ayda 177 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi yaralanmıştı.

Muson mevsimi ülkede genellikle ekim ayı başına kadar devam ediyor.