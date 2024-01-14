Nepal'de Maghe Sankranti Festivali İle Ispanak Toplanıyor

LALİTPUR, 14 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde Maghe Sankranti festivalini kutlamak için her yıl belirli dönemde ıspanak toplanıyor.

Maghe Sankranti festivali, Güney Asya ülkesinde her yıl Ocak ayının ortasından itibaren kutlanıyor. Bu tarih, Yele Sambat takviminde Magh ayı başına denk geliyor. Festival süresince insanlar iyi şans getirmesi için ıspanak, melas ve sade yağ gibi özel yiyecekler tüketiyor.