Nepal'de Hükümet Karşıtı Protestoların Ardından Sushila Karki Geçici Başbakan Oldu

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici Başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Karki'nin, ülkeyi 6 ay içinde seçimlere götürmesi bekleniyor.

The Kathmandu Post gazetesine göre, ülkedeki protestoların ardından Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ülkenin geçici Başbakanı olarak atadığı Karki için Başkanlık Ofisi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Paudel'in huzurunda düzenlenen törende, Karki geçici hükümete başkanlık etmek üzere yemin etti.

Böylelikle Nepal'in ilk kadın başbakanı olan 73 yaşındaki Karki'ye, 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi.

Karki'nin göreve başlamasının ardından sınırlı bir kabinenin açıklanması ve ilk kabine toplantısında meclisin feshedilmesinin önerilmesi bekleniyor.

Ülkede 2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığına gelerek bu görevi üstlenen ilk kadın olan Karki, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor.

Discord uygulamasında Başbakan Oli'nin istifası sonrası kurulması beklenen geçici hükümete liderlik edecek kişinin belirlenmesi için açılan çevrim içi ankette, protestocuların Karki'ye destek verdiği görülmüştü.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav da görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.