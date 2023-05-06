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Nepal'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nepal'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncel Haberler

LALİTPUR, 6 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde helikopter kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, 5 Mayıs 2023. Nepal'in doğusundaki Sankhuwasabha bölgesinde Salı günü öğleden sonra meydana gelen helikopter kazasında bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı.

LALİTPUR, 6 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde helikopter kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, 5 Mayıs 2023.

Nepal'in doğusundaki Sankhuwasabha bölgesinde Salı günü öğleden sonra meydana gelen helikopter kazasında bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Kaza, Yukarı Arun Hidroelektrik Santrali Projesi için mal taşıyan helikopterin inişe geçtiği esnada bir ağaca çarpması sonucu gerçekleşti. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Nepal Güncel Haberler

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