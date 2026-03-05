Nepal'de genel seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 60 oldu

Güney Asya ülkesi Nepal'de genel seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 60 olarak açıklandı.

The Kathmandu Post gazetesinin Seçim Komisyonunun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Büyük ölçüde barışçıl geçtiği belirtilen seçimlerde, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı oy kullandı.

Oy sandıklarının toplanma sürecinin sona ermesinin ardından sayımın başlaması ve ilk sonuçların 24 saatte açıklanması bekleniyor.

Geçmiş seçimlerde katılım oranları 2022'de yüzde 61, 2017'de yüzde 68 ve 2013'te yüzde 78 olarak kayıtlara geçmişti.

Nepal'de genel seçimler

Nepal'de, halk, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden 6 ay sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kayıtlı yaklaşık 19 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Nepal'de halk, Temsilciler Meclisinin 275 üyesini belirleyecek.

"Ulusal Meclis" olarak bilinen üst kanat ise alt meclis ile il meclislerinde seçilen halk temsilcileri tarafından belirleniyor."

Seçimde öne çıkan adaylardan biri, ülkede "Balen" olarak tanınan, eski rap sanatçısı 35 yaşındaki Balendra Shah.

Başkent Katmandu'nun eski Belediye Başkanı "Balen", Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile imzalanan ittifak doğrultusunda başbakanlık için yarışacak.

Nepal'deki protestolar

Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde, 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte, protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül 2025'te eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.