Nepal'de Geleneksel İnek Festivali Kutlandı
Nepalliler, bu yıl 10 Ağustos'ta düzenlenen İnek Festivali'nde (Gai Jatra), geçen yıl hayatını kaybeden aile üyelerini anarak bir araya geldi. Festivalde çocuklar inek kostümleri giydi ve ineklerin ruhlarının cennete yönlendirdiğine inanılıyor.
KATMANDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Nepalliler bu yıl 10 Ağustos'a denk gelen geleneksel İnek Festivali'nde (Gai Jatra) bir araya geldi.
Geçen yıl hayatını kaybeden aile üyelerini anmak için düzenlenen festivalde çocuklar inek kostümleri giyiyor. Nepalliler, ineklerin ruhları cennete yönlendirdiğine inanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel