Nepal'de Geleneksel İnek Festivali Kutlandı

KATMANDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Nepalliler bu yıl 10 Ağustos'a denk gelen geleneksel İnek Festivali'nde (Gai Jatra) bir araya geldi.

Geçen yıl hayatını kaybeden aile üyelerini anmak için düzenlenen festivalde çocuklar inek kostümleri giyiyor. Nepalliler, ineklerin ruhları cennete yönlendirdiğine inanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
