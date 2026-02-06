Haberler

Nepal'de düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı, 13 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Nepal'in Baitadi bölgesinde, düğünden dönenleri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak 200 metrelik bir uçuruma düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, başkent Katmandu'nun yaklaşık 500 kilometre batısındaki Baitadi bölgesine bağlı Budgaun köyü yakınlarında otobüs yoldan çıktı.

Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüsteki 13 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hurdaya dönen araçtan çıkarıldı.

Otobüsteki yolcuların düğünden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
