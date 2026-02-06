Haberler

Nepal'de Otobüs Düğün Dönüşü Kaza Yaptı: En Az 8 Ölü

Güncelleme:
Nepal'in Baitadi bölgesinde düğün dönüşü kaza yapan otobüste en az 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

KATMANDU, 6 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in batısındaki Baitadi bölgesinde bir düğüne katılan 60 kişiyi taşıyan otobüsün yaptığı kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Polis Müfettiş Yardımcısı Deepak Kumar Rae, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Otobüs perşembe günü saat 19.55 sularında bölgeye bağlı Purchaudi belediyesinde düğün dönüşü kaza yapmıştır" dedi.

16 yaralının yerel sağlık merkezlerinde, durumu ağır olan 32 kişininse daha donanımlı hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Rae, "Gelin ve damat başka bir araçtaydı. Onların durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Kazanın nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
