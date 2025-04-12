Nepal'de Baishak Asnan Festivali Coşkusu

KATMANDU, 12 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk Baishak Asnan Festivali kapsamında bir araya geldi. Yerel halk festival kapsamında kutsal olarak gördükleri çeşmelerden akan suyla yıkanmanın, banyo yapmanın ruhlarını arındırdığına ve cilt hastalıklarından koruduğuna inanıyor.