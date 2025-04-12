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Nepal'de Baishak Asnan Festivali Coşkusu

Nepal'de Baishak Asnan Festivali Coşkusu
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Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde halk, kutsal saydıkları çeşmelerden akan suyla yıkanarak ruhlarını arındırdıklarına ve cilt hastalıklarından korunduklarına inanıyor.

KATMANDU, 12 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk Baishak Asnan Festivali kapsamında bir araya geldi. Yerel halk festival kapsamında kutsal olarak gördükleri çeşmelerden akan suyla yıkanmanın, banyo yapmanın ruhlarını arındırdığına ve cilt hastalıklarından koruduğuna inanıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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