Nepal'de Baishak Asnan Festivali Coşkusu
Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde halk, kutsal saydıkları çeşmelerden akan suyla yıkanarak ruhlarını arındırdıklarına ve cilt hastalıklarından korunduklarına inanıyor.
KATMANDU, 12 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk Baishak Asnan Festivali kapsamında bir araya geldi. Yerel halk festival kapsamında kutsal olarak gördükleri çeşmelerden akan suyla yıkanmanın, banyo yapmanın ruhlarını arındırdığına ve cilt hastalıklarından koruduğuna inanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel