Nepal Başbakanı Shah, 3 kişinin ölümüne yol açan olayların ardından "sükunet" çağrısında bulundu

Nepal Başbakanı Balendra Shah, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayların ardından "sükunet" çağrısında bulundu.

The Kathmandu Post gazetesine göre, Shah, hükümetin son dönemde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin şeffaf soruşturma yürüteceğini ve sorumluların hesap vereceğini belirtti.

Hükümetin Sunsari'nin Dewanganj kasabası ile Siraha'nın bazı bölgelerinde meydana gelen olayları son derece ciddiyetle ve hassasiyetle ele aldığını vurgulayan Shah, 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayların ardından "sükunet" çağrısında bulundu.

Shah, İçişleri Bakanlığının olayları incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurduğunu aktararak, soruşturmanın tarafsız ve şeffaf şekilde yürütüleceği sözünü verdi.

Daha fazla şiddetin önlenmesi ve normal hayatın yeniden tesis edilmesi amacıyla güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini kaydeden Shah, durumu yerinden incelemek için İçişleri Bakanı'nın olaylardan etkilenen bölgelere gittiğini ve Güvenlik Konseyi'nin de yaşananları değerlendirerek gerekli kararları aldığını söyledi.

Halktan, sosyal medya ve diğer platformlar üzerinden söylenti ve yanlış bilgi yaymamasını isteyen Shah, hükümetin kamu düzenini bozmayı, olayları kışkırtmayı amaçlayan kişiler hakkında "sert tedbir alacağı" uyarısında bulundu.

Olay

Nepal'in Sunsari bölgesinde ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki dini grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi konusunda yaşanan sözlü tartışma, çatışmalara dönüşmüştü.

İki dini topluluk arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu polis müdahalede bulunmuştu.

Çatışmaların farklı bölgelere yayılmasının ardından "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA