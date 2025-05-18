Nemrut'un Maskot Ayıları Kış Uykusundan Uyandı

Nemrut'un Maskot Ayıları Kış Uykusundan Uyandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Nemrut Kalderasında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, bölgede yiyecek arayışına girdi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, ayıların insanlarla etkileşiminin tehlikelerine dikkat çekti.

Nemrut'un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderasında yolların açılmasıyla birlikte bölgede turizm sezonu da resmen başlamış oldu.

Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken kaldera, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görürken, halk tarafından Nemrut'un maskotları olarak bilinen ayılarda kış uykusundan uyandı.

İnsan hareketliliğinin artmasına paralel olarak yabani hayvanlarında da yavaş yavaş göründüğü Nemrut Krater Gölü etrafında ayılarda ortaya çıkarak yiyecek arama telaşına düştü.

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemleri yapan doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, özellikle boz ayıların artık daha sık görülmeye başladığını belirtti.

Davranışsal rehabilitasyon sürecinde olan bu hayvanlara karşı ziyaretçilerin ilk aylarda göstereceği yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Önen, önümüzdeki aylarda bölgede insan yoğunluğunun daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Dr. Önen, doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi için yetkili kurumların uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerken, bazı vatandaşların iyi niyetle vahşi hayvanları besleme eğilimi gösterebildiğini de sözlerine ekledi.

Önen, bu davranışın hayvanların doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve onların insanlara yaklaşmasına neden olduğunu dile getirerek şunları söyledi. "Sonuçta bu canlılar doğaları gereği vahşi yapıdadır. İnsanlara yönelik tehlikeli saldırılar yaşanabilir ve bu durum toplum sağlığı ve güvenliğini riske atar. Bu tür olaylara geçmiş yıllarda tanık olduk" dedi.

Önen, açıklamasının devamında ise şöyle konuştu. "Yetkililer, bölgeye yemek artıkları bırakılmaması, mangal yapılmaması ve hayvanların elle beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Geçmişte yapılan bu tür hatalı uygulamaların hem insanlara hem de yaban hayvanlarına zarar verdiği ifade ediliyor. Yaban hayatının korunmasının ekolojik denge açısından kritik önem taşıyor. Doğal alanlardaki hayvan popülasyonunun sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için doğada kendi besinlerini bulmalarının teşvik edilmesi gerekiyor. Ormanlık alanlara meyve ağaçlarının dikilmesi, ayıların beslendiği diğer canlı popülasyonların korunması gibi uygulamalar bu canlıların doğal beslenme davranışlarını destekleyebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.