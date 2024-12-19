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Nemrut Krateri Karla Kaplandı, Uçaktan Görüntülendi

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Bitlis'te bulunan Nemrut Dağı ve Krater Gölleri, kar yağışı sonrası beyaz bir örtüyle kaplanarak yolcu uçağından görüntülendi. Mavi ve beyazın birleştiği muhteşem manzara, yolcular tarafından kaydedildi.

Beyaza bürünen Nemrut Krateri uçaktan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te bulunan ve kar yağışıyla beyaza bürünen Nemrut Dağı ve Krater Gölleri yolcu uçağından havadan görüntülendi.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı'nda yer alan krater gölü, karla kaplanan etkileyici görüntüsüyle yolcu uçağından yolcular tarafından görüntülendi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, İstanbul-Van seferini yapan yolcu uçağında seyahat eden yolcular tarafından gökyüzünden görüntülendi. Adem Gül isimli yolcu tarafından cep telefonu ile uçaktan çekilen görüntülerde kar yağışı sonrası mavi ve beyazın buluştuğu Nemrut Krateri muhteşem manzarasıyla dikkat çekti. Kayda alınan görüntüde, Nemrut Krateri'nin yanı sıra Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü ile Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü ile Süphan Dağı ve Erek Dağı'da aynı kadrajda yer aldı.

Nemrut Krateri Karla Kaplandı, Uçaktan Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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