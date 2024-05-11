Nemrut Krater Gölü'nün yolu kardan açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kardan kapanan Nemrut Krater Gölü'nün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü zorlu çalışmayla ulaşıma açıldı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte mayıs ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açmak için mesai yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteklerinde zor koşullarda çalışan ekipler, krater gölüne giden yolu ulaşıma açtı.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi merkez şantiye şefi Nail Aşit, gazetecilere, ekiplerin Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açmak için özveriyle çalıştığını söyledi.

Yolun bazı bölgelerinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu anlatan Aşit, "Kentte bu güne kadar kilometrelerce yolda karla mücadele çalışması yaptık. Nemrut Krater Gölü'ne giden yolumuz karla mücadelenin son ayağıdır. Ülkemizin batısında insanlar denize girerken, mayıs ayında karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bu coğrafyamızın güzelliğidir." dedi.