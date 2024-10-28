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Nemrut Krater Gölü'ndeki Ayılar Araçlara Saldırıyor

Nemrut Krater Gölü'ndeki Ayılar Araçlara Saldırıyor
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Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve insanların elle beslenmelerine alışan ayılar, yiyecek bulamayınca araçlara saldırmaya başladı. Uzmanlar, bu durumun ayıların doğal yaşamını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve elle beslenmeleriyle sık sık gündeme gelen ayılar, yiyecek bulamayınca araçlara saldırıyor. İnsanların elle beslenmelerine alışıp doğal yaşamlarından uzaklaşan ayılar, bu kez araçları durdurup, yiyecek bekliyor.

Bitlis'e yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ve son zamanlarda popülasyonu artan ayıları, hem fotoğraflamak hem de elle beslemek isteyenler bu alana gidiyor. Elle beslenmeye alışan ayılar, doğal ortamlarından uzaklaşmaya; bölgeye gelenlerin getirdiği ve piknikçilerin artıklarından beslenmeye başladı. Son dönemlerde Kaldera çevresinde sıkça görülen ayılar, yiyecek bulmak amacıyla yol kenarlarına kadar inip sürü halinde dolaşıyor. Araçlarıyla bölgeye gelenler, ayılara yiyecek veriyor. Ancak bu yiyeceklerle doymayan ayıların, bu kez de araçların camlarına, kapılarına kadar saldırmaya başladığı belirtiliyor.

Bölgede doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nda yaz boyu bazı kişilerin ayıları elle beslediğine dikkat çekerek, yaklaşan kış aylarının bu duruma olumsuz yansıyabileceğini söyledi. Dr. Önen, "Doğal beslenme alışkanlığı değişen bu hayvanlar, yiyecek arayışıyla sürü halinde yola çıkarak araçların önünde durmaktadır. Oysa doğada hayvanların bizim yiyeceklerimize ihtiyacı yok. Bu canlıların doğal yaşam tarzının değişmesi, onlara uzun vadede zarar verirken, insanlara da maddi ve fiziki zarar verme riski taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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