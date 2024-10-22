Nemrut Krater Gölü'nde Atlas Kuyruklu Yıldızı Görüntülendi

DÜNYA'nın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde, Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi. Önen, "Nemrut Kalderası ve gölleri, doğa harikası yerlerdir. Bu an insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım" dedi.

Atlas Kuyruklu Yıldızı, geniş kuyruk yapısı ve parlaklığı ile öne çıkan kuyruklu yıldızlardan biridir. Özellikle temiz hava ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebilen bu gök cismi, astronomi tutkunlarının dikkatini çekiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, önceki gün Dünya'nın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde 'Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi. Zaman zaman gözlem yapmak için Nemrut Krater Gölü kenarına gidip, kurduğu teleskobuyla gökyüzünü inceleyen ve fotoğraf çeken Önen, Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı, bölgedeki göllerin üzerinde çekti. Önen, bu nadir ve etkileyici olayı ölümsüzleştirmek amacıyla çıktığı Nemrut Kalderası'nda gece boyunca beklediğini, Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı kalderadaki gölle birleştirip fotoğrafladığını ifade ederek, "Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın ışıltısı, kalderanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Nemrut Kalderası ve gölleri, doğa harikası yerlerdir. Kraterin büyüleyici güzelliği Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın ışıltısıyla birleşti ve bu an, insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım" diye konuştu.