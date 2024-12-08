Nemrut Krater Gölü Karla Beyaza Büründü
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara oluşturdu. Göl, 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Kalderası'nda yer alıyor ve dört mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kar etkili oldu.
Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası göl, beyaza büründü.
Gölün masmavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, güzel görüntü oluşturdu.
Mavi ve beyazın buluştuğu kaldera, dronla görüntülendi.