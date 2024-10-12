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Nemrut Dağı'nda Küçükbaş Sürüler Kalp Gölü'ne Ulaşarak Su İhtiyacını Karşılıyor

Nemrut Dağı'nda Küçükbaş Sürüler Kalp Gölü'ne Ulaşarak Su İhtiyacını Karşılıyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde, göçer aileler tarafından beslenen küçükbaş sürüler, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaşabiliyor. Gün batımında oluşturdukları görüntüler dikkat çekiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaşa ev sahipliği yapıyor.

Günde iki kez tozlu yoldan bölgede bulunan Kalp Gölü'ne getirilen hayvanların, burada hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları karşılanıyor.

Sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Gölde su için binlerce koyun, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

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