Nemrut Dağı'nda Fransız Turist Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, güneşin batışını izlemek üzere gelen 76 yaşındaki Fransız turist Jean-Louis Duverneul kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak müdahale yeterli olmadı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda kalp krizi geçiren Fransız turist yaşamını yitirdi.
Tur kafilesiyle dün akşam güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na gelen Jean-Louis Duverneul (76), batı terasında kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Duverneul, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Fransız turistin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin, işlemlerin ardından Fransa'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel