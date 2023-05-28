Nejat İşler ve Fedon oylarını Bodrum'da kullandı
Güncel Haberler
Ünlü oyuncu Nejat İşler ve sanatçı Fedon, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oylarını Bodrum'da kullandı. Oyuncu Nejat İşler Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Sanatçı Fedon da Torba Mahallesi'nde kurulan bir restoranda oy kullandı.
Ünlü oyuncu Nejat İşler ve sanatçı Fedon, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oylarını Bodrum'da kullandı.
Oyuncu Nejat İşler Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Sanatçı Fedon da Torba Mahallesi'nde kurulan bir restoranda oy kullandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel