Nejat İşler ve Fedon oylarını Bodrum'da kullandı

Ünlü oyuncu Nejat İşler ve sanatçı Fedon, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oylarını Bodrum'da kullandı. Oyuncu Nejat İşler Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Sanatçı Fedon da Torba Mahallesi'nde kurulan bir restoranda oy kullandı.