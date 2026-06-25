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Kontrolden Çıkan Araç Nehire Düştü: 1 Ölü

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HATAY'da kontrolden çıkarak Büyük Karaçay Nehri'ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü Sedat Avcuman (55) hayatını kaybetti.

HATAY'da kontrolden çıkarak Büyük Karaçay Nehri'ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü Sedat Avcuman (55) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmaya giden Sedat Avcuman yönetimindeki 34 FTB 748 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak Büyük Karaçay Nehri'ne düştü. Sabah saatlerinde nehirde araç olduğunu gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi. Nehirde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, araçtan Avcuman'ın cansız bedenini çıkardı. Avcuman'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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