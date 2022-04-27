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Nehre atlayan pazarcının 71 gün sonra cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Nehre atlayan pazarcının 71 gün sonra cesedi bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde nehre atlayan pazarcı Salih Şimşek'in cesedi 71 gün sonra bulundu.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde nehre atlayan pazarcı Salih Şimşek'in cesedi 71 gün sonra bulundu.

Adapazarı'nda pazarcılık yapan Salih Şimşek, 15 Şubat günü Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne atladı. Şimşek'in nehre atlama görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. AFAD ekipleri, polis ve dalgıçların, nehrin geçtiği 15 kilometrelik alanda yaptığı tüm aramalara rağmen Salih Şimşek bulunamadı.Bugün AFAD ekiplerinin kontrolleri sırasında, Şimşek'in nehre atladığı yere yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Doğancılar mevkisinde nehirde ceset görüldü. Bota alınıp kıyıya çıkarılan cesedin, 71 gün önce kaybolan Salih Şimşek olduğu belirlendi. Salih Şimşek'in cesedi otopsi merkezine götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Salih Şimşek, Sakarya, AFAD, Güncel, Haberler

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