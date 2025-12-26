Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenci, heimlich manevrasıyla kurtarıldı / Haber eklendi

Haberler

Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenci, heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Olay, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nda meydana geldi. Bir öğrencinin nefes borusuna, plastik cisim kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenci, öğretmenlerinin yanına koşarak yardım istedi. Bu sırada öğrencinin sınıf öğretmeni, heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan cismi çıkardı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken; öğretmenin heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
