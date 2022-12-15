ABD'den İmamoğlu'na verilen cezaya tepki: Hükümeti, hak ve özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz

İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasına bir tepki de ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türk mahkemesinin İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı ile çelişmektedir. Hükümeti, hak ve özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karara muhalefet liderleri sert tepki gösterirken, konuyla ilgili bir açıklama da ABD'den geldi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türk mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu'nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygı ile çelişmektedir." dedi.

"CİDDİ ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"

Price açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin, uzun tutuklu yargılanma süreleri, terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları da dahil olmak üzere, yargı tarafından tacizinin devam etmesinden ciddi endişe duymaktayız.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Türkiye halkı, cezalandırılma korkusu olmadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanabilmeyi hak etmektedir. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini kullanma hakkı Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve AGİT taahhütlerinde bulunmaktadır. Hükümeti, 'hakaret' suçunu düzenleyen kanunlar kapsamında yürütülen kovuşturmaları durdurmaya ve kamusal müzakere için açık bir ortam sağlamak da dahil tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz."