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Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor'a ödül

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor'a ödül
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) ödülüne layık görülen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor'a ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) ödülüne layık görülen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Zor'a ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödüllerinin dünyada Genç Akademi oluşumunun ilk ve en özgün örneklerinden biri olarak öne çıktığını kaydetti.

açıklamada görüşlerine yer verilen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversitemiz, kısa zamanda Anadolu'nun ötesine geçerek küresel vizyonla hareket eden bir noktaya ulaştı. Bu başarıda değerli akademisyenlerimizin katkısı çok büyük. Üniversitemizin başarısında önemli katkıları bulunan Doç. Dr. Erhan Zor, anlamlı bir ödüle layık görüldü. Bu ödül hem üniversitemiz hem de bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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