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Necmeddin Bilal Erdoğan, Beyrut'ta Meclis Başkanı Berri dahil 3 yetkiliyle görüştü

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Türk heyeti, Beyrut'ta Berri, Hariri ve Canbolat ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı; heyette Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem de yer aldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Müstakbel Hareketi Başkan Yardımcısı Behiye el-Hariri ve Dürzi lider, eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat ile görüştü.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Beyrut'taki temasları kapsamında Müstakbel Hareketi Başkan Yardımcısı Behiye el-Hariri ile bir araya geldi. Heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun da yer aldı.

Müstakbel Hareketi'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Canbolat'ı ziyaret etti.

Canbolat ile görüşmelerinin ardından Meclis Başkanlığına geçen Erdoğan ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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