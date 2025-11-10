Haberler

Neçirvan Barzani Seçmenleri Sandığa Davet Etti

Güncelleme:
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclis seçimleri öncesinde halkı oy vermeye çağırarak, seçimin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekti ve geniş katılımın IKBY'nin konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesinin verilecek oylarla belirleneceğini belirterek seçmenleri sandık başına gitmeye çağırdı.

Neçirvan Barzani, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda IKBY halkını Irak Meclis seçimlerinde oy vermeye davet etti.

Meclis seçimlerinin yarın yapılacağını hatırlatan Barzani, "Medeni ve özgür bir şekilde oy verin. Ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesi, sizin katılımınız ve oyunuzla belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Barzani, oy vermenin bir hak, görev, mesaj ve emanet olduğunu belirterek, oy kullanmanın "daha fazla istikrar, daha iyi hizmet, ilerleme ve herkes için insanca bir yaşam sağlanmasına katkıda bulunmak için ulusal bir sorumluluk ve fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Seçime geniş katılımın IKBY'nin Irak'taki konumunu güçlendireceğini ve Bağdat'taki sesini daha güçlü yapacağını söyleyen Barzani, seçime giren partileri, "özgür ve adil bir seçim sürecinin en üst düzeyde sorumluluk ve profesyonellikle yürütülmesini sağlamaya" çağırdı.

Irak Meclis seçimleri 11 Kasım'da yapılacak, 21 milyonu aşkın seçmen ülke genelinde sandık başına gidecek.

Sandıklar sabah 07: 00'de açılacak ve akşam saat 18: 00'de kapanacak.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
