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Necef Havalimanı'nın Meraj uçağının yolcu almasına izin vermediği öne sürüldü

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Irak basınında yer alan haberlere göre, Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi İran'ın Meraj Havayollarına ait uçağın yolcu almasına izin vermedi. Uçağın kalkış noktası olan Meşhed'e yolcusuz döndüğü öne sürülürken, havalimanı yönetimi konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı yönetiminin, İran'ın Meraj Havayollarına ait bir uçağın yolcu almasına izin vermediği ve uçağın İran'ın Meşhed kentine yolcusuz olarak geri döndüğü öne sürüldü.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi Meraj Havayollarına ait uçağın yolcularının binişine onay vermezken, söz konusu uçak daha sonra kalkış noktası olan Meşhed'e boş olarak döndü.

Necef Havalimanı yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi, İran'a yönelik karşılıklı tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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