Nebraska'da Küçük Uçak Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Nebraska'da bir küçük uçağın nehre düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yürütülüyor.
LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin orta-batı kesimindeki Nebraska eyaletinde cuma günü gece saatlerinde küçük bir uçağın nehre düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Dodge Country Şerif Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre küçük uçak, Fremont'un güneyindeki Platte Nehri üzerinde seyir halindeyken düştü.
Açıklamaya göre uçakta bulunan 3 yolcunun kimlikleri tespit edildi.
Açıklamada kazaya ilişkin soruşturmanın ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceği belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel