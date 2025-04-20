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Nebraska'da Küçük Uçak Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nebraska'da bir küçük uçağın nehre düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yürütülüyor.

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin orta-batı kesimindeki Nebraska eyaletinde cuma günü gece saatlerinde küçük bir uçağın nehre düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Dodge Country Şerif Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre küçük uçak, Fremont'un güneyindeki Platte Nehri üzerinde seyir halindeyken düştü.

Açıklamaya göre uçakta bulunan 3 yolcunun kimlikleri tespit edildi.

Açıklamada kazaya ilişkin soruşturmanın ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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