Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali Fotoğrafçılar Maratonu Sonuçlandı

19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen fotoğrafçılar maratonu sonuçlandı.

Düzenlenen fotoğrafçılar maratonu kapsamında jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 128 fotoğraf arasından ilk 3, mansiyon ve sergilemeye kalan fotoğraflar belirlendi.

Amatör ve profesyonel 34 fotoğraf tutkunu fotoğrafçı tarafından gönderilen 128 fotoğraf arasından seçilen ve derece yapan fotoğraflar şu şekilde:

Samsun'dan Onur Kırkaç birinci, Yunus Yıldız ikinci, Murat Somuncu ise üçüncü oldu.