Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali Fotoğrafçılar Maratonu Sonuçlandı

Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali Fotoğrafçılar Maratonu Sonuçlandı
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19 Mayıs Belediyesi'nin düzenlediği 4. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğrafçılar maratonunun sonuçları açıklandı. 128 fotoğraf arasından dereceye girenler belli oldu.

19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen fotoğrafçılar maratonu sonuçlandı.

Düzenlenen fotoğrafçılar maratonu kapsamında jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 128 fotoğraf arasından ilk 3, mansiyon ve sergilemeye kalan fotoğraflar belirlendi.

Amatör ve profesyonel 34 fotoğraf tutkunu fotoğrafçı tarafından gönderilen 128 fotoğraf arasından seçilen ve derece yapan fotoğraflar şu şekilde:

Samsun'dan Onur Kırkaç birinci, Yunus Yıldız ikinci, Murat Somuncu ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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