Haberler

Arap Birliğinin yeni Genel Sekreteri Nebil Fehmi resmen görevine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçilen Nebil Fehmi, Kahire'de düzenlenen resmi törenle görevi Ahmed Ebu el-Gayt'tan devraldı. Fehmi, teşkilatın 9. genel sekreteri olurken, göreve başlamasının ardından Arap liderlerine teşekkür mektubu gönderdi ve bölgesel sınamalarla mücadele ile reform önerilerini içeren yazılar kaleme aldı.

Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçilen Nebil Fehmi'nin düzenlenen resmi törenle görevi Ahmed Ebu el-Gayt'tan devraldığı bildirildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Fehmi'nin, genel merkez Kahire'de gerçekleştirilen resmi törenle genel sekreterlik görevine başladığı belirtildi.

Törende genel sekreter yardımcıları ve genel sekreterlik yetkililerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Devir teslim töreninin ardından Fehmi'nin, genel sekreterlik yetkililerinden siyasi dosyalardaki son gelişmelere ilişkin brifing aldığı, ardından gelecek döneme ait öncelikler ile çalışma metodolojisini ele almak üzere genel sekreter yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fehmi'nin, göreve başlamasının ardından Arap ülkelerinin liderlerine kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür mektubu gönderdiği, ayrıca dışişleri bakanlarına da bölgedeki mevcut sınamalarla mücadele, Arap Birliğinin reformu ile ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarının güçlendirilmesine yönelik önerilerini içeren resmi birer yazı kaleme aldığı kaydedildi.

Fehmi, Arap Birliğinin 9. Genel Sekreteri oldu

Arap Birliğinin 1945 yılındaki kuruluşundan bu yana 9. Genel Sekreteri olan Nebil Fehmi, teşkilatın tarihindeki 8. Mısırlı genel sekreter oldu.

Birlik tarihinde, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın İsrail ile barış anlaşması imzalamasının ardından genel merkezin 1979'da Kahire'den Tunus'a taşındığı dönem hariç, genel sekreterler sürekli Mısır'dan seçildi.

Haziran 2013 - Temmuz 2014 döneminde Mısır Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Fehmi, 1999-2008 yıllarında Mısır'ın Washington Büyükelçiliği, 1997-1999 yıllarında ise Tokyo Büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü.

Nebil Fehmi'nin babası İsmail Fehmi de Enver Sedat döneminde 1973-1977 yılları arasında Mısır Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Arap Birliği Konseyi, 22 Haziran'da düzenlenen toplantıda Nebil Fehmi'yi 5 yıl süreyle bu göreve seçmişti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı

Göçükte can veren gençle ilgili kahreden detay! Sadece 2 ay kalmış
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj