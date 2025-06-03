Nazım Hikmet, 62. Ölüm Yılı'nda Moskova'da Anıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 62. yılında Rusya'da, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca düzenlenen konser programıyla anıldı.

Başkent Moskova'da Russkaya Pesnya Konser Salonu'ndaki etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki, sanatçı Zülfü Livaneli, diplomatlar, davetli Rus ve Türk vatandaşları katıldı.

Programda sanatçı Cem Adrian, Nazım Hikmet anısına hazırlanan özel repertuvarıyla sahne aldı.

"2025 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü"nün sahibi ise Macaristan'da Budapeşte Radyosunda çalıştığı yıllarda Nazım Hikmet'in şiirlerinin kendi sesinden kayıtlarının alınmasını sağlayanlar arasında bulunan Gün Benderli oldu. Benderli, programa video mesajı göndererek katıldı.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Onursal Başkanı sanatçı Zülfü Livaneli'nin şair Nazım Hikmet'e ilişkin konuşma yaptığı programda, Moskova'da yaşayan Türk kadınların oluşturduğu Harmoni Korosu da konser verdi.