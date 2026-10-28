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Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet'in 103. yılı için protokol çelenk sundu

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Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet'in 103. yılı için protokol çelenk sundu
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Nazilli'de İstasyon Meydanı ve Söke Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı için çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakamlar, belediye başkanları ve garnizon komutanlarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu programa kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında Nazilli'de İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Söke

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve 51'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
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