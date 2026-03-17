Nazilli Kaymakamı Kan'dan şehit ailelerine ziyaret

Aydın'ın Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki şehit yakınlarını ziyaret etti.

Kan, ilk olarak 1998'de Mardin'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Celal Pülhan'ın eşi Sevgican Pülhan'ın evine misafir oldu.

Aileyle sohbet eden Kan, Pülhan'a çiçek takdim etti.

Huriye Küpeli Kan, daha sonra Erzurum'da 1961 yılında görev yaparken geçirdiği uçak kazasında şehit olan Havacı Pilot Yüzbaşı Naci Ülker'in eşi Remziye Ülker (86) ve kızı Bahar Ülker'i (66) ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Müftüsü Hakan Türe ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mahmut Çetin de yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
