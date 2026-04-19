Aydın'da fen lisesi pansiyonunda yangın: 46 öğrenci tahliye edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Fen Lisesi pansiyonunda çıkan yangında 46 öğrenci tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nin pansiyon bölümündeki çatı katında yangın çıktı. Pansiyonda bulunan 46 öğrenci tahliye edilirken, itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi pansiyonunda çıktı. Okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine arken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci alınan önlemlerin ardından tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, öğrenciler minibüslerle ilçede bulunan diğer liselerin pansiyonlarına götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan söndürme çalışmalarını yakından takip ederek, yetkililerden bilgiler aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı

Katliamın yaşandığı okulla ilgili dikkat çeken karar
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Dünyanın korktuğu ihtimal gerçeğe dönüşüyor: Savaş yeniden başlayabilir

Dünyanın korkuyla beklediği ihtimal kapıda
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı

Katliamın yaşandığı okulla ilgili dikkat çeken karar
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi

Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
Volkan Demirel'in büyük isyanı

Volkan Demirel'in büyük isyanı