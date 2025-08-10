Nazilli'deki Düğün Eğlencesi Yangınla Kesildi

Nazilli'deki Düğün Eğlencesi Yangınla Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğün sırasında çıkan yangına davetliler müdahale etti. Yangın, hızla yapılan müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü ve düğün devam etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalledeki düğün sırasında bir evde çıkan yangına, davetliler eğlenceyi yarıda bırakarak müdahale etti.

Ketenova Mahallesi'nde Ragıp ve Selinay Güler çiftinin düğün töreni devam ederken, mahalledeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören davetliler, eğlenceyi yarıda bırakarak yangına müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının ardından düğün kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı

Facianın eşiğinden dönüldü! Feribot kayalıklara çarptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.